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Газета.ру

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Глава МИД Польши Сикорский призвал ЕС закрывать российские консульства

Глава МИД Польши Сикорский призвал ЕС закрывать российские консульства

Глава МИД Польши Радислав Сикорский призвал страны Европы закрывать российские консульства под предлогом якобы «гибридных атак» со стороны России.

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