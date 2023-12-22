Стало известно, как «Единая Россия» занимается развитием гражданского общества

МОСКВА, 22 декабря, ФедералПресс. В 2023 году партия «Единая Россия» приняла 9 законов, которые направлены на развитие гражданского общества, некоммерческого сектора экономики и поддержку волонтеров, сообщила председатель Центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.
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