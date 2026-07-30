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Царьград

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Иран впервые применил новую ракету Haj Qasem против американских баз

Иран впервые применил новую ракету Haj Qasem против американских баз

КСИР использовал усовершенствованную баллистическую ракету средней дальности.Аэрокосмические подразделения Корпуса стражей исламской революции нанесли удар по военным объектам Соединённых Штатов, дислоцированным на территории Иордании.

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