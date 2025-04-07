Собянин рассказал, какие цифровые сервисы Москвы используют в других регионах

Специалисты из столицы получают новые перспективы для оценки цифровых продуктов, увеличивают круг своих обязанностей В Москве создаются передовые цифровые технологии, которые применяются в различных областях жизни — от здравоохранения и образования до строительства и туризма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии