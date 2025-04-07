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Юго-Восточный Курьер

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Собянин рассказал, какие цифровые сервисы Москвы используют в других регионах

Собянин рассказал, какие цифровые сервисы Москвы используют в других регионах

Специалисты из столицы получают новые перспективы для оценки цифровых продуктов, увеличивают круг своих обязанностей В Москве создаются передовые цифровые технологии, которые применяются в различных областях жизни — от здравоохранения и образования до строительства и туризма.

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