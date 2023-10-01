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Полянский: в ООН не обсуждают разрешение ситуации на Украине путём переговоров

Полянский: в ООН не обсуждают разрешение ситуации на Украине путём переговоров

Мирное разрешение украинского конфликта путём переговоров не рассматривают на площадке ООН, заявил в интервью газете «Известия» первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

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