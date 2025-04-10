Жители аварийного дома в Петрозаводске пожаловались в Следком России

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил провести проверку. В Следком России обратилась многодетная мать из Республики Карелии по вопросу длительного нерасселения жильцов многоквартирного дома по улице Профсоюзов в городе Петрозаводске.
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