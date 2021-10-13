Число жертв атаки в Норвегии выросло до пяти человек Nikita Число жертв атаки злоумышленника с луком и стрелами в норвежском Конгсберге выросло до пяти человек, еще двое пострадали, сообщил глава юго-восточного полицейского округа Эйвинд Аас.