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Число жертв атаки в Норвегии выросло до пяти человек

Число жертв атаки в Норвегии выросло до пяти человек

Число жертв атаки в Норвегии выросло до пяти человек Nikita Число жертв атаки злоумышленника с луком и стрелами в норвежском Конгсберге выросло до пяти человек, еще двое пострадали, сообщил глава юго-восточного полицейского округа Эйвинд Аас.

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