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Встреча с артистом цирка Адамом Талиным прошла в Павловском Посаде

Встреча с артистом цирка Адамом Талиным прошла в Павловском Посаде

В Павловском Посаде, в актовом зале корпуса «На Сенной», состоялась уникальная творческая встреча. Ученики Первого Лицея пообщались со звездой «Цирка Чудес» и представителем знаменитой артистов Адамом Юрьевичем Талиным.

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