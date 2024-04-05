Встреча с артистом цирка Адамом Талиным прошла в Павловском Посаде

В Павловском Посаде, в актовом зале корпуса «На Сенной», состоялась уникальная творческая встреча. Ученики Первого Лицея пообщались со звездой «Цирка Чудес» и представителем знаменитой артистов Адамом Юрьевичем Талиным.
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