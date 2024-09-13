13 самых жутких историй про женщин-привидений

Женщинам нелегко в этом мире. И иногда их страдания продолжаются и после смерти. И хотя эти жуткие истории про женщин-привидений могут заставить вас бояться представительниц прекрасного пола, большая часть этих историй больше связана не со слабым полом вообще, а скорее с отдельными печальными жизнями, драматическими смертями и ужасными потерями.