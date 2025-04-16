Пентагон захотел закупиться ядерными микрореакторами

Подразделение оборонных инноваций Пентагона выбрало восемь компаний для разработки ядерных микрореакторов, которые могли бы использоваться для снабжения электрической энергией баз Военно-воздушных сил и Сухопутных войск Соединенных Штатов.
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