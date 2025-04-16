Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Пентагон захотел закупиться ядерными микрореакторами

Пентагон захотел закупиться ядерными микрореакторами

Подразделение оборонных инноваций Пентагона выбрало восемь компаний для разработки ядерных микрореакторов, которые могли бы использоваться для снабжения электрической энергией баз Военно-воздушных сил и Сухопутных войск Соединенных Штатов.

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