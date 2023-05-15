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Экс-аналитик ЦРУ Макговерн допустил создание Зеленским правительства в Лондоне

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн допустил создание Зеленским правительства в Лондоне

Президент Украины Владимир Зеленский потенциально может создать правительство в Лондоне. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.

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