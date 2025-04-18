В Смоленской области пресекли контрабанду радиоэлектронного лома почти на 10 млн. рублей

Как рассказали в региональном УФСБ, общая сумма незаконного груза, содержащего драгоценные металлы, составила не менее 9,9 миллионов рублей В марте текущего года в Смоленской области задержали имеющего вид на жительство в Литве мужчину из РФ.
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