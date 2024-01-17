WSJ: в Израиле давят на армию, чтобы она не меняла интенсивности операции в Газе

Вооруженные силы Израиля находятся под давлением в стране с требованием не менять интенсивности военной операции в секторе Газа на фоне обещаний властей Израиля Вашингтону снизить интенсивность ударов по анклаву.
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