Кабмин утвердил план борьбы с иностранной лексикой

Критерии излишнего применения иностранной лексики будут определены в следующем году.Правительство России утвердило план по реализации основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.
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