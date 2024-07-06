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Кабмин утвердил план борьбы с иностранной лексикой

Кабмин утвердил план борьбы с иностранной лексикой

Критерии излишнего применения иностранной лексики будут определены в следующем году.Правительство России утвердило план по реализации основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

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