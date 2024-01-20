Ещё интересная информация по главарю узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова

Который сейчас сидит в СИЗО. Как оказалось, он часто сотрудничал с различным зарубежным СМИ. Вот, например, цитата из его интервью изданию «Радио свобода», которое активно поддерживают сепаратистские организации и движения в регионах РФ:«Я советую узбекистанцам ехать в Россию, чем возвращаться в Узбекистан, где царит диктаторский режим, где они не смогут прокормить свои семьи.