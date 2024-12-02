Синоптик Тишковец: в столице исчез снежный покров

Синоптик Евгений Тишковец в своем Telegram-канале рассказал, что в Москве растаял снег. "На опорной столичной метеостанции ВДНХ снежный покров, который еще вчера составлял 2 см, сегодня обнулился", - поделился Тишковец.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии