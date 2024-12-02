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Синоптик Тишковец: в столице исчез снежный покров

Синоптик Тишковец: в столице исчез снежный покров

Синоптик Евгений Тишковец в своем Telegram-канале рассказал, что в Москве растаял снег. "На опорной столичной метеостанции ВДНХ снежный покров, который еще вчера составлял 2 см, сегодня обнулился", - поделился Тишковец.

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