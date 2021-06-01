Сегодня – 56 лет Донскому спасательному центру

1 июня, Донской спасательный центр отмечает 56 лет со дня своего образования. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России, с 2014 года эта организация является базой формирования гуманитарной помощи для Донецкой и Луганской народной республик.
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