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Сегодня – 56 лет Донскому спасательному центру

Сегодня – 56 лет Донскому спасательному центру

1 июня, Донской спасательный центр отмечает 56 лет со дня своего образования. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России, с 2014 года эта организация является базой формирования гуманитарной помощи для Донецкой и Луганской народной республик.

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