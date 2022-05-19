НАТО заявила о планах применить всеобъемлющее «сдерживание» России в Балтийском и Черном морях

Североатлантический альянс заявил о намерении «сдерживать» Россию в Балтийском и Черном морях. Такое заявление на пресс-конференции в Брюсселе сделал главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.