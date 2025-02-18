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Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    А толку? Правильно пишут, что в поликлинике один ответ - возраст.Психолог объяснил...
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Телеканал «Доктор» покажет фильм о герое медицины времен Великой Отечественной войны

Телеканал «Доктор» покажет фильм о герое медицины времен Великой Отечественной войны

Телеканал «Доктор» 22 и 23 февраля покажет документальный фильм собственного производства «Доктор Бурденко: война со смертью», посвященный подвигу советских военных врачей и выдающемуся вкладу хирурга Николая Ниловича Бурденко в спасение миллионов жизней.

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