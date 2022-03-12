«Бензема гораздо сильнее Роналду. Карим в топ-5 лучших нападающих в истории, у Криштиану нет такой утонченности». Кассано о форвардах

Антонио Кассано считает, что Карим Бензема лучше Криштиану Роналду. «Насколько я понимаю футбол, Бензема в роли центрального нападающего гораздо сильнее, чем Криштиану Роналду.

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