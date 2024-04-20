ФСБ задержала в Северной Осетии украинского шпиона при попытке пересечь границу

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности России по Республике Северная Осетия — Алания задержали гражданина Украины на пропускном пункте Верхний Ларс при попытке пересечь границу, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.
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