На Ямале сосудистые центры оснастят оборудованием для лечения тромбоэмболии легочных артерий. Вопрос об этом был поднят в ходе встречи с подняли жителями Надыма в рамках «Честного маршрута» Дмитрия Артюхова.
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