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На Ямале сосудистые центры оснастят оборудованием для лечения тромбоэмболии легочных артерий

На Ямале сосудистые центры оснастят оборудованием для лечения тромбоэмболии легочных артерий

На Ямале сосудистые центры оснастят оборудованием для лечения тромбоэмболии легочных артерий. Вопрос об этом был поднят в ходе встречи с подняли жителями Надыма в рамках «Честного маршрута» Дмитрия Артюхова.

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