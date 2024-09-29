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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Краснодар» вышел на поле выиграть, «Зенит» очень много осторожничал». Корнеев о победе «быков» 

«Зенит» очень много осторожничал, в этом большую роль сыграл «Краснодар». «Быки» были лучше по многим показателям, их нужно похвалить за это.

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