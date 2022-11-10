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Колыванов о Пиняеве: «Может стать лидером сборной в будущем. Потенциал хороший»

Игорь Колыванов оценил вызов Сергея Пиняева в сборную России. Хавбек «Крыльев Советов» может сыграть в товарищеских матчах с Таджикистаном (17 ноября) и Узбекистаном (20 ноября).

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