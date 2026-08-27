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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Душко Иванович о сборах «Зенита»: «Ноги тяжелые, было много беговой работы. Ребята работают очень хорошо»

« Зенит » сыграл вничью с «Веной» в рамках тренировочного лагеря. Следующим соперником станет ФМП. «Мы очень хорошо работали на тренировках на протяжении почти двух недель.

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