Абсолютный топ картин киностудии «Мосфильм»

В честь 100-летнего юбилея Киноконцерна «Мосфильм» телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» опубликовал Абсолютный топ, в который вошли киноленты, снятые на знаменитой киностудии в разные годы её существования 30 января исполняется 100 лет Киноконцерну «Мосфильм».
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