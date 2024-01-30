Абсолютный топ картин киностудии «Мосфильм»

В честь 100-летнего юбилея Киноконцерна «Мосфильм» телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» опубликовал Абсолютный топ, в который вошли киноленты, снятые на знаменитой киностудии в разные годы её существования 30 января исполняется 100 лет Киноконцерну «Мосфильм».