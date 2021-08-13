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Талибы взяли под свой контроль город Лашкаргах на юге Афганистана

Талибы взяли под свой контроль город Лашкаргах на юге Афганистана

Сторонники запрещенного в России радикального движения «Талибан» взяли под свой контроль город Лашкаргах – административный центр провинции Гильменд, расположенный на юге страны, передает AFP со ссылкой на источник в афганских службах безопасности.

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