Талибы взяли под свой контроль город Лашкаргах на юге Афганистана

Сторонники запрещенного в России радикального движения «Талибан» взяли под свой контроль город Лашкаргах – административный центр провинции Гильменд, расположенный на юге страны, передает AFP со ссылкой на источник в афганских службах безопасности.
Сторонники запрещенного в России радикального движения «Талибан» взяли под свой контроль город Лашкаргах – административный центр провинции Гильменд, расположенный на юге страны, передает AFP со ссылкой на источник в афганских службах безопасности.
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