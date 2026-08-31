Индия: обновленные источники указывают, что 11 человек погибли и пятеро получили ранения в результате взрыва на фабрике фейерверков в деревне Манаури, округ Каушамби, штат Уттар-Прадеш, во второй половине дня.
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