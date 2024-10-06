Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню назвал Российскую Федерацию главной угрозой интересам страны среди всех иностранных государств.
Парниша сболтнул лишнее
Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Ну,это не удивительно даже...Да,немного необычно,что всё это появилось в открытом доступе.Только этот вопрос мы должны отправить "нашим"СМИ или к тем ,кто до этого регулировал что можно,а что нельзя,тем самым пытаясь показать нам как бы дружбу или хотя бы понимание с Западом.А,ведь на самом то деле оказывается,что не решали одну проблему за другой,откладывая их на потом,и получилось как бы неожиданно...именно для многих из нас,из чего следует сделать соответствующи(е)й вывод(ы)..."Как и тысячу лет назад,Россия поперёк горла Западу и он,Запад,как пытался,так и пытается уничтожить Россию,чтобы пользоваться её ресурсами
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42 мин.
Регина Толстоброва
Ну и деятель политический. Не рот. а помойка целая.
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27 мин.
АК
Александр Крылов
Какой президент - такие и министры! Пидарасы одним словом!!!
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14 мин.
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