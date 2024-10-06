БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 340 подписчиков

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Свежие комментарии

  • Александр Крылов
    Какой президент - такие и министры! Пидарасы одним словом!!!Парниша сболтнул ...
  • Регина Толстоброва
    Ну и деятель политический. Не рот. а помойка целая.Парниша сболтнул ...
  • Nikolia Vovchenko
    Ну,это не удивительно даже...Да,немного необычно,что всё это появилось в открытом доступе.Только этот вопрос мы должн...Парниша сболтнул ...

Парниша сболтнул лишнее

Парниша сболтнул лишнее

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню назвал Российскую Федерацию главной угрозой интересам страны среди всех иностранных государств.

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Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Ну,это не удивительно даже...Да,немного необычно,что всё это появилось в открытом доступе.Только этот вопрос мы должны отправить &quot;нашим&quot;СМИ или к тем ,кто до этого регулировал что можно,а что нельзя,тем самым пытаясь показать нам как бы дружбу или хотя бы понимание с Западом.А,ведь на самом то деле оказывается,что не решали одну проблему за другой,откладывая их на потом,и получилось как бы неожиданно...именно для многих из нас,из чего следует сделать соответствующи(е)й вывод(ы)...&quot;Как и тысячу лет назад,Россия поперёк горла Западу и он,Запад,как пытался,так и пытается уничтожить Россию,чтобы пользоваться её ресурсами
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42 мин.
Регина Толстоброва
Ну и деятель политический. Не рот. а помойка целая.
Ответить
27 мин.
АК
Александр Крылов
Какой президент - такие и министры! Пидарасы одним словом!!!
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14 мин.

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