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Подземный эксперимент помог ученым зафиксировать возможный сигнал темной материи

Подземный эксперимент помог ученым зафиксировать возможный сигнал темной материи

Исследователи получили необычный сигнал в одном из крупнейших экспериментов по поиску темной материи.

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