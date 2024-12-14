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«Все, что происходит — это фарс»: брат Саломе Зурабишвили о выборах нового президента Грузии

«Все, что происходит — это фарс»: брат Саломе Зурабишвили о выборах нового президента Грузии

Выборы нового президента Грузии, которые проходят по новой* процедуре, являются нелегитимными. Об этом заявил Отар Зурабишвили — брат действующего лидера государства Саломе Зурабишвили в разговоре с 5-tv.

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Комментарии
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Сергей
Грузины ссат повесить перед парламентом 29 декабря эту сушеную горбатую жабу-швили!
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17 час.

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