Выборы нового президента Грузии, которые проходят по новой* процедуре, являются нелегитимными. Об этом заявил Отар Зурабишвили — брат действующего лидера государства Саломе Зурабишвили в разговоре с 5-tv.
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