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Российский вратарь "Колорадо" Просветов назвал причину отъезда из РФ в 16 лет

Российский вратарь "Колорадо" Просветов назвал причину отъезда из РФ в 16 лет

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" Иван Просветов рассказал, что уехал из России в возрасте 16 лет из-за того, что играл в команде, у которой не было клуба в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) России, передает Colorado Hockey Now.

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