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Новая угроза: Китай разоряет автомобильных гигантов ЕС по всей Европе

Новая угроза: Китай разоряет автомобильных гигантов ЕС по всей Европе

Пекин нашел, как решить проблему высоких пошлин ЕС на его продукцию в сфере автомобилестроения. Этот способ является едва ли не единственным выходом из торговой войны с Европой, однако он губителен для Старого Света и его промышленности.

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