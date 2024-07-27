Новая угроза: Китай разоряет автомобильных гигантов ЕС по всей Европе

Пекин нашел, как решить проблему высоких пошлин ЕС на его продукцию в сфере автомобилестроения. Этот способ является едва ли не единственным выходом из торговой войны с Европой, однако он губителен для Старого Света и его промышленности.
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