США отказались финансировать Украину, пока Зеленский "не приедет с миром"

Требования президента Украины "были нелепы", заявил министр торговли США Министр торговли США Говард Латник заявил, что Вашингтон не будет предоставлять Киеву финансовую помощь и гарантии безопасности, пока продолжается конфликт на Украине.
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