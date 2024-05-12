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Петербургский дневник

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Очаги острой кишечной инфекции выявили в пансионате «Заря»

Очаги острой кишечной инфекции выявили в пансионате «Заря»

Роспотребнадзор начал расследование В связи с появлением информации в СМИ о возможных случаях острой кишечной инфекции среди проживающих в пансионате «Заря», расположенном в Репино, начато санитарно-эпидемиологическое расследование, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

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