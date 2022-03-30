Автоэксперт Холодов: решение о признании электросамокатов транспортом еще не принято

Автоэксперт, вице-председатель общественной организации «Комитет по защите прав автовладельцев», член Общественной палаты РФ Александр Холодов отреагировал на громкое решение Верховного суда РФ о признании электросамоката транспортным средством.
Автоэксперт, вице-председатель общественной организации «Комитет по защите прав автовладельцев», член Общественной палаты РФ Александр Холодов отреагировал на громкое решение Верховного суда РФ о признании электросамоката транспортным средством.
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