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Трамп назвал обвинения против него попыткой отвлечь внимание от вероятной причастности семьи Байдена к получению взяток

Трамп назвал обвинения против него попыткой отвлечь внимание от вероятной причастности семьи Байдена к получению взяток

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал обвинения против себя, которые были выдвинуты в рамках дела о ненадлежащем хранении секретных документов, попыткой отвлечь внимание от возможной причастности семьи нынешнего американского лидера Джо Байдена к получению взяток.

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