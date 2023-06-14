Трамп назвал обвинения против него попыткой отвлечь внимание от вероятной причастности семьи Байдена к получению взяток

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал обвинения против себя, которые были выдвинуты в рамках дела о ненадлежащем хранении секретных документов, попыткой отвлечь внимание от возможной причастности семьи нынешнего американского лидера Джо Байдена к получению взяток.