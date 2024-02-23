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Закон, порядок, государство

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На Тихоокеанском флоте празднуют День защитника Отечества

На Тихоокеанском флоте празднуют День защитника Отечества

День защитника Отечества тихоокеанцы отмечают сегодня в отдалённых местах несения круглосуточного дежурства силами флота, на боевой службе в море, в дальнем морском походе и конечно в зоне проведения специальной военной операции.

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