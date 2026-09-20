В Челябинской области явка на выборах в Госдуму составила 51,64 процента

В Челябинской области явка избирателей по состоянию на 18.00 местного времени в третий день голосования на выборах депутатов Госдумы РФ составила 51,64% с учетом ДЭГ.
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