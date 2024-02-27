Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель во время Мюнхенской конференции по безопасности недвусмысленно дал понять, что у конфликта в "стране 404" осталось всего несколько месяцев, перед тем, как все разрешится, и призвал снабдить Киев как можно большим количеством оружия в преддверии этого "нечто".
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