Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель во время Мюнхенской конференции по безопасности недвусмысленно дал понять, что у конфликта в "стране 404" осталось всего несколько месяцев, перед тем, как все разрешится, и призвал снабдить Киев как можно большим количеством оружия в преддверии этого "нечто".