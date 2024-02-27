Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 229 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sobering
    Сами по себе хуситы просто так нужный кабель не отрежут. Какой именно отрезать им подсказала и научила конечно же Рос...Самый большой стр...
  • Александр Шутов
    Вот посмотреть на жизнь, и что угнали 56 боевых машин, ответ ноль, выкрали чертежи подводной лодки, и опять ноль, а н...Предатели России ...
  • Михаил Новиков
    К сожалению идёт война и каждый Россиянин должен определиться кто он и для чего он рождён на этой земле. Навальный от..."Ярость Юлии Нава...

Боррель: Киев падёт через три месяца. Впереди главная "мясорубка"

Боррель: Киев падёт через три месяца. Впереди главная "мясорубка"

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель во время Мюнхенской конференции по безопасности недвусмысленно дал понять, что у конфликта в "стране 404" осталось всего несколько месяцев, перед тем, как все разрешится, и призвал снабдить Киев как можно большим количеством оружия в преддверии этого "нечто".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх