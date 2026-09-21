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Владимирские новости

2 подписчика

Канал «Владимирских новостей» достиг 9 тысяч подписчиков

Канал «Владимирских новостей» достиг 9 тысяч подписчиков

«Владимирские новости» в MAX преодолели отметку в 9 тысяч подписчиков. На сегодняшний день аудитория канала составляет 9 070 человек.

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