ВС РФ нанесли 12 групповых ударов по военным целям на Украине

За прошедшую неделю с 28 декабря по 3 января Вооруженными силами России нанесены массированный и 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по военным целям на Украине.
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