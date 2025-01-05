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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Bloodborne и The Last Guardian теперь можно играть на Steam Deck через эмуляцию Эмулятор PS4 ShadPS...

Bloodborne и The Last Guardian теперь можно играть на Steam Deck через эмуляцию Эмулятор PS4 ShadPS...

Bloodborne и The Last Guardian теперь можно играть на Steam Deck через эмуляциюЭмулятор PS4 ShadPS4 добился значительного прогресса с недавними обновлениями, и теперь он может запускать как Bloodborne, так и The Last Guardian на Steam Deck.

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