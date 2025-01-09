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"Решил переделать мир": Медведев разъяснил новую политическую географию Трампа

"Решил переделать мир": Медведев разъяснил новую политическую географию Трампа

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал новую политическую географию избранного президента США Дональда Трампа, отметив, что "тот просто решил переделать мир", но все его идеи "сугубо прожектёрские и абсолютно нереальные".

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Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
Давно бы сообразили на троих по поводу раздела мира-Россия, Китай и США,а то бодаются друг с другом за какие то международные правила и многополярность.
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20 час.

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