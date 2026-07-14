Дроны летят, танкеры горят, «государевы люди» отчитываются, под шумок воруя

Владимир Морж "Ведь расстояние до Омска от линии боевого соприкосновения (ЛБС) более 2500 километров!" --- и кто это сказал? Схема иная: дроны в Сибирь приехали на автомобилях, а запущены с одного километра от НПЗ. Не туда автор мечет молнии!

Юрий Ильинов Их многие видели на маршруте. Тихоходные дроны и никто ничего не предпринял. Бардак в стране.