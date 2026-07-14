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Славянская доктрина

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Дроны летят, танкеры горят, «государевы люди» отчитываются, под шумок воруя

Дроны летят, танкеры горят, «государевы люди» отчитываются, под шумок воруя

Дроны летят, танкеры горят, «государевы люди» отчитываются, под шумок воруя На пятый год СВО пресловутая «вертикаль» продолжает жить в мире инструкций и своих интересов События текущего времени показывает чётко главную проблему современной России: катастрофическое положение с элитой практически во всех сферах деятельности.

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Комментарии
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Владимир Морж
&quot;Ведь расстояние до Омска от линии боевого соприкосновения (ЛБС) более 2500 километров!&quot; --- и кто это сказал? Схема иная: дроны в Сибирь приехали на автомобилях, а запущены с одного километра от НПЗ. Не туда автор мечет молнии!
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1 м.
Юрий Ильинов
Их многие видели на маршруте. Тихоходные дроны и никто ничего не предпринял. Бардак в стране.
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1 м.
СБ
Сергей Бунцов
&quot;...никто их не сбил, потому, что дроны никуда не врезались.&quot; Смысловой абсурд. До этой фразы наверно имелось ввиду, что есть наши стреляющие дроны осколочного поражения, а есть врезающиеся в дроны противника. Разумеется дрон сбиваются до его попадания в объект.
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1 м.