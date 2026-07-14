Дроны летят, танкеры горят, «государевы люди» отчитываются, под шумок воруя На пятый год СВО пресловутая «вертикаль» продолжает жить в мире инструкций и своих интересов События текущего времени показывает чётко главную проблему современной России: катастрофическое положение с элитой практически во всех сферах деятельности.
Дроны летят, танкеры горят, «государевы люди» отчитываются, под шумок воруя
Комментарии
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Владимир Морж
"Ведь расстояние до Омска от линии боевого соприкосновения (ЛБС) более 2500 километров!" --- и кто это сказал? Схема иная: дроны в Сибирь приехали на автомобилях, а запущены с одного километра от НПЗ. Не туда автор мечет молнии!
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1 м.
Юрий Ильинов
Их многие видели на маршруте. Тихоходные дроны и никто ничего не предпринял. Бардак в стране.
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1 м.
СБ
Сергей Бунцов
"...никто их не сбил, потому, что дроны никуда не врезались." Смысловой абсурд. До этой фразы наверно имелось ввиду, что есть наши стреляющие дроны осколочного поражения, а есть врезающиеся в дроны противника. Разумеется дрон сбиваются до его попадания в объект.
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1 м.
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