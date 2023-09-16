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Захарова: Слова воюющего за Киев транссексуала из США — доказательство терроризма

Захарова: Слова воюющего за Киев транссексуала из США — доказательство терроризма

Мария Захарова. Фото: МИД РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва использует в качестве доказательства террористического характера киевского режима и его хозяев в Вашингтоне русофобское высказывание американского транссексуала «Сары» Эштон-Чирилло, который сейчас находится в рядах сил территориальной обороны Украины.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Кстати, зачитывал свой спич этот пидор с видом осатаневшего маньяка. Чикатило отдыхает. Чирилло рулит!))
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1 д.
Natalija Osminina
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1 д.
НЭ
Наталья Эрнст
Нашим ведущим на тв, нужно это чмо называть его предыдущим именем (мужским), его это будет больше бесить. Для него это как оскорбление.
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18 час.

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