Захарова: Слова воюющего за Киев транссексуала из США — доказательство терроризма
Мария Захарова. Фото: МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва использует в качестве доказательства террористического характера киевского режима и его хозяев в Вашингтоне русофобское высказывание американского транссексуала «Сары» Эштон-Чирилло, который сейчас находится в рядах сил территориальной обороны Украины.
Комментарии
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Кстати, зачитывал свой спич этот пидор с видом осатаневшего маньяка. Чикатило отдыхает. Чирилло рулит!))
Нашим ведущим на тв, нужно это чмо называть его предыдущим именем (мужским), его это будет больше бесить. Для него это как оскорбление.
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