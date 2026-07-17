Ученые: болотные «клапаны» регулируют выброс парниковых газов в атмосферу

Масштабное исследование концентрации углерода — главной составляющей парниковых газов в водоемах Западной Сибири, провели ученые Томского государственного университета (ТГУ), 17 июля сообщает пресс-служба вуза.
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