Поплавская закрыла рты всем критикам Евгения Пригожина: "Преступников и предателей ищите в другом месте"

Фото: Belkin Sergey/Globallookpress Актриса Яна Поплавская высказалась в годовщину смерти Евгения Пригожина и закрыла рты всем критикам главы ЧВК "Вагнер": "Преступников и предателей ищите в другом месте".
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