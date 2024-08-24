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Поплавская закрыла рты всем критикам Евгения Пригожина: "Преступников и предателей ищите в другом месте"

Поплавская закрыла рты всем критикам Евгения Пригожина: "Преступников и предателей ищите в другом месте"

Фото: Belkin Sergey/Globallookpress Актриса Яна Поплавская высказалась в годовщину смерти Евгения Пригожина и закрыла рты всем критикам главы ЧВК "Вагнер": "Преступников и предателей ищите в другом месте".

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Приезжайте в Россию))
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2 час.
Геннадий Сытник
Ох и чмо ты, андрюс.
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45 мин.
алекс кузь
Яна сильно удивлена состоянием дел. Чтобы так активировать женщину, ей нужны сильные впечатления.
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17 мин.

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