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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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  • Астон Мартин
    С горбачевскими обновлениями , новым мышлением и углублением , с перестройкой очень тщательно нужно разобраться - зач...Если бы большевик...
  • лина любимцева
    Вы не ругайте народ. Просто после ВОВ у народа сложился стойкий КРЕДИТ ДОВЕРИЯ ВЛАСТЯМ. Люди не могли даже допустить ...Если бы большевик...
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    Автору башкой ОБ ПОЛ - БУМ!!!...  Да если бы не революция 1917 года и в дальнейшем не Сталин, России уже бы давным-да...Если бы большевик...

Reuters: России достаточно ввести вот эту одну санкцию, и экономика ЕС рухнет

Reuters: России достаточно ввести вот эту одну санкцию, и экономика ЕС рухнет

Это, конечно, удивительно, но их Reuters вдруг решил позаботиться о России и подсказать Владимиру Путину, как в одну секунду покончить с ЕС, с поставкой вооружения Украине и со всеми Шольцами, фон дер Ляйен и Лагард оптом.

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