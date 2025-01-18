Пушков прокомментировал фото убегающей от Шольца Бербок

Сенатор Пушков заявил об окончательном распаде коалиции в Германии из-за Украины Правящая коалиция в ФРГ окончательно распалась в свете разногласий между главой Министерства иностранных дел (МИД) Анналеной Бербок и канцлером Олафом Шольцем по вопросу предоставления нового пакета помощи Киеву.